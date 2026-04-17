La deuda externa de Bolivia llega a 13.429,8 millones de dólares hasta marzo de 2026

El saldo a marzo tuvo una reducción de 5 % en relación con el monto registrado a diciembre de 2025, que fue de 14.131,4 millones de dólares, señaló un informe del ente emisor.

Según el reporte, durante el primer trimestre de este año, los "desembolsos externos" estuvieron orientados sobre todo al "apoyo presupuestario", con 100 millones de dólares, y proyectos de educación e infraestructura vial y saneamiento básico.

La institución también indicó que el coeficiente del saldo de la deuda externa pública respecto al PIB del país "muestra un nivel sostenible, situándose en 24,3 %" y está "por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %".

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que la deuda a marzo alcanzó 4.387,7 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.366,1 millones; y el Banco Mundial, con 1.707 millones.

Por países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.065,2 millones de dólares, y le siguen Francia, con 669 millones; Alemania, con 90,9 millones; Corea del Sur, con 32,2 millones; Italia con 11 millones y España, con 9,1 millones, entre otros.

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Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza al 75,9 % del total y los acreedores bilaterales representan el 14 %

El Banco Central también mencionó que por el servicio de la deuda externa pública se pagó un total de 1.020,5 millones de dólares, de los que 824 millones correspondieron a capital y 196,5 millones a intereses y comisiones.

También mencionó que durante el primer trimestre se contrató un préstamo por 105,1 millones con Corea del Sur para financiar un proyecto vial en el Altiplano de La Paz.