La India estudia entregar en extradición a Hasina al Gobierno de Bangladés

El portavoz del Ministerio indio de Exteriores, Randhir Jaiswal, señaló en rueda de prensa que la petición de entrega de Hasina, refugiada en territorio indio desde su huida el pasado agosto, está siendo procesada según los "cauces legales internos".

Es la primera vez que Nueva Delhi reconoce este trámite bajo la nueva Administración de Tarique Rahman, el actual primer ministro bangladesí e hijo de la fallecida Khaleda Zia, histórica rival de Hasina.

Pese a que la presencia de Hasina en suelo indio, que el Gobierno ni niega ni oculta, sigue siendo el punto más sensible de la agenda bilateral, Nueva Delhi continúa el diálogo con Daca.

Jaiswal subrayó que la India desea "comprometerse de forma constructiva con el nuevo Gobierno" y que ambos países han acordado celebrar reuniones oficiales en una "fecha próxima" para profundizar su asociación.

Este deshielo se produce tras la visita a Nueva Delhi del ministro de Exteriores bangladesí, Khalilur Rahman, el pasado 8 de abril, donde se reiteró formalmente la demanda de extradición tras la condena a muerte de Hasina por crímenes contra la humanidad.

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El actual primer ministro de Bangladés es hijo de la fallecida Khaleda Zia, la archienemiga política de Hasina. La relación entre ambas dinastías marcó décadas de confrontación en Bangladés, periodo durante el cual Hasina mantuvo a Zia bajo arresto domiciliario y procesos judiciales hasta su muerte.