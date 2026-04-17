La visita a Japón del primer ministro taiwanés generó malestar en Tokio, según Nikkei Asia

La estancia, de un solo día, supuso la primera visita de un jefe de Gobierno taiwanés en funciones a Japón en más de medio siglo, después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas partes en 1972.

El primer ministro isleño defendió que el viaje fue de carácter privado y estuvo financiado con fondos propios, al tiempo que negó haberse reunido con políticos japoneses.

Según fuentes citadas por Nikkei Asia, existe descontento entre funcionarios nipones con la publicidad que se le dio al desplazamiento de Cho, ya que, pese a que la visita debía pasar desapercibida, se convirtió "rápidamente" en noticia en Taiwán.

"Las filtraciones dan a Pekín excusas convenientes para decir que Japón y Taiwán son alborotadores (...). El comportamiento de filtrar la visita del primer ministro está socavando las relaciones de Taiwán con Japón, así como sus esfuerzos por estabilizar las relaciones con Washington", indicó una fuente a este medio japonés.

El Gobierno chino, por su parte, acusó al Ejecutivo taiwanés de llevar a cabo "provocaciones destinadas a lograr la independencia" tras el viaje de Cho, e instó además a Japón a "corregir sus errores" y "dejar de manipular y realizar movimientos imprudentes en relación con la cuestión taiwanesa".

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China y Japón atraviesan un momento delicado en sus relaciones desde que, a finales de 2025, la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán, unas declaraciones que enfurecieron a Pekín, que respondió con presiones comerciales y exigencias de retractación.

Japón reconoció a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China en un documento conjunto que se remonta a 1972, cuando ambos países normalizaron sus lazos diplomáticos y Tokio rompió relaciones con Taipéi.

Desde entonces, Japón mantiene intercambios no gubernamentales con Taiwán, aunque los vínculos entre Taipéi y Tokio se han reforzado en los últimos años.

China considera a Taiwán, isla autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con su control.