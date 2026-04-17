Legisladores de Red de Patriotas instan a un mayor control en cárceles de América Latina

En una cumbre del panel de seguridad de la agrupación de derechas celebrada esta jornada en Asunción, la capital de Paraguay, el diputado panameño y expositor José Pérez Barboni aseveró que, por norma general, los reos salen de las cárceles "robustecidos" después de purgar sus condenas y con nuevos conocimientos para delinquir.

"En efecto, las cárceles son centros logísticos y operativos", dijo Barboni, sin presentar datos, al tiempo que llamó a los Gobiernos a invertir con fuerza en seguridad ciudadana al estimar que cada dólar destinado se transforma en "un asesinato menos, un robo menos y un kilo de drogas menos" en las calles.

En tanto que el diputado guatemalteco Héctor Aldana apuntó que los países de Latinoamérica cuentan con leyes suficientes para atender la criminalidad, pero en muchas ocasiones no se cumplen.

Citó como ejemplo el caso de su país, donde, afirmó, las cárceles funcionan como "centros de formación" para delincuentes que muchos reos no quieren abandonar incluso después de haber cumplido sus penas.

"En una determinada cárcel (de Guatemala), los privados de libertad no se van porque no quieren ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de control y tiene lógica, donde ellos están tienen un techo seguro, tienen alimentación, tienen privilegios ¿Para qué van a salir?", advirtió.

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Asimismo, alabó al sistema penitenciario instaurado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, y señaló que ha propuesto al Ejecutivo guatemalteco replicarlo.

"Pero ahí vamos a un tema ideológico: la izquierda vive del caos", sentenció para explicar la supuesta negativa del gobernante guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el poder desde enero de 2024, de atender sus recomendaciones.

El experto ecuatoriano Fabricio Freire cerró el panel con un llamado a los Gobiernos latinoamericanos para que "trabajen de manera mancomunada" y refuercen la seguridad ciudadana, tras señalar que los grupos delictivos suelen fortalecerse allí donde "el Estado no llega" y no provee "lo que le corresponde".