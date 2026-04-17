Machado recibe las llaves de Madrid, "símbolo de la apertura a la libertad venezolana"

Frente a los vítores de cientos de personas que observaban el acto desde pantallas en la calle, Machado afirmó que "Venezuela muy pronto podrá respirar en libertad", en su discurso tras la entrega de las llaves por parte del alcalde madrileño, el conservador José Luis Martínez Almeida.

"Logramos, frente a todos los pronósticos, que se expresara de manera contundente y se demostrara cuál era la voluntad de nuestro pueblo", celebró la Premio Nobel de la Paz, que dijo que antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero "parecía imposible revertir la consolidación de una tiranía feroz".

"Ojalá este día histórico podamos repetirlo muy ponto en tierras de una Venezuela libre", anheló Machado.

En su discurso, identificó este reconocimiento, que solo se otorga a jefes de Estado, como una reafirmación de "la unión entre dos pueblos a los que les unen no solo la cultura o la religión, sino la historia de haber enfrentado tiranías y haber podido avanzar en libertad y justicia".

Para Machado, ahora el reto que tienen "por delante los venezolanos" y para el que hoy requieren "a todos los hombres y mujeres que aman la libertad" es conseguir la soberanía de su nación.

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"Siempre, siempre, debe prevalecer la soberanía expresada con el voto", insistió Machado.

En su llegada al acto se escuchó, ante banderas venezolanas y gritos de "¡Libertad!", la emblemática canción 'Venezuela', interpretada por la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez dirigida por Manuel Jurado, que nació como un movimiento social y hoy es un referente social iberoamericano.

Representantes del partido político Vente Venezuela (fundado por María Corina Machado en 2012) procedentes de la comunidad autónoma española de Asturias (norte) también acudieron al acto.

El coordinador de activismo de Vente Venezuela en Asturias, César Rísquez, declaró a EFE que "lo importante es la lucha que está liderando María Corina Machado, una referencia mundial".

"La lucha de María Corina no es solo por un país, sino por un sistema político que está siendo amenazado a nivel mundial por unos regímenes que pretenden adueñarse del mundo occidental para coartar sus libertades", advirtió Rísquez.

El alcalde de la capital española, en su discurso, alentó a Machado al hablar de su lucha como una "cuyo final hoy podemos tocar con la punta de los dedos".

"Muy pronto nos veremos en una Venezuela libre y será gracias a ti", le dijo Almeida a la opositora.

El alcalde aseguró que la jornada de hoy "será recordada como un paso decisivo" para que Venezuela pueda "elegir de manera realmente libre su futuro en unas urnas realmente limpias".