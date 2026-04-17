María Corina Machado tilda de "gran error" el apoyo español a quitar sanciones a Venezuela

"Si precisamente Delcy Rodríguez ha comenzado a llevar acciones que empiezan a permitir cierta apertura es porque tiene presión y fuerza. (...) Si se le quita esa supervisión y ese seguimiento, van a regresar a sus prácticas previas de más represión", declaró la venezolana a Telecinco en su primera entrevista concedida en directo a un plató de televisión español, en Madrid.

Machado, la figura más visible de la posición venezolana, dijo que aunque el camino hacia la democracia en Venezuela se ha abierto, "el régimen sigue aún en el poder" y hay que mantener la supervisión durante esta transición "indetenible".

Las acciones que están emprendiendo desde el Gobierno de Rodríguez, que asumió la presidencia venezolana tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, del que era la número dos, "no las están haciendo voluntariamente", aseguró.

"Están siguiendo instrucciones, atendiendo a ese espíritu de supervivencia que es la esencia de toda estructura criminal", dijo.

La venezolana explicó que en esta vista a España, "no está previsto" un encuentro con el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, por varios factores, entre ellos, señaló de forma indirecta, porque esa invitación no se ha producido.

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La nobel de la paz también se refirió a otro destacado exlíder socialista español, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijo que ha gestionado sus vínculos y supuesta mediación en Venezuela de forma "poco transparente y poco conveniente".

"Yo no conozco al señor Zapatero y la verdad es que creo que la forma como ha manejado (su relación con el régimen y su autoproclamada mediación en el país) ha sido muy poco transparente y poco conveniente. Ahora, la historia juzgará, porque todo se va a saber", dijo la venezolana.

Machado añadió que ella nunca ha querido conocer a Zapatero durante sus visitas al país sudamericano y que sobre las aspiraciones en ese sentido del exmandatario socialista "no puedo hablar".

En otra entrevista grabada previamente en la cadena Atresmedia, la venezolana cuestionó el papel mediador de Zapatero y aseguró que el contenido de sus visitas a Venezuela, aunque desconoce su contenido, "no han sido en favor de la transición a la democracia".

Las declaraciones de María Corina Machado a Telecinco se produjeron poco después de que la opositora mantuviera un encuentro con el principal líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, con el que escenificó cercanía.

Posteriormente, Machado se reunirá con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y su equipo, también de ideología de derechas, de los que dijo que "también son grandes amigos" suyos.

La venezolana dijo que también se verá con otros expresidentes españoles durante su estancia en el país, entre ellos el socialista Felipe González y los populares Mariano Rajoy y José María Aznar.

"En todas las organizaciones políticas de España hay conciencia de que la lucha que estamos librando está por encima de las diferencias doctrinarias. Tiene que ver con la justicia y la soberanía", declaró Machado, que agregó: "Siento que le futuro de la democracia en Occidente se está jugando en Venezuela".

Machado está este viernes en Madrid en el marco de una gira europea. La líder opositora recibirá en las próximas horas la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid y el sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, además de participar en un acto central con venezolanos ese mismo día en la Puerta del Sol.

El próximo lunes visitará el Senado español y se reunirá con su presidente, Pedro Rollán.