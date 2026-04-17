México alista visita de Greer y frente común con empresarios para segunda ronda del T-MEC

En esta línea, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo este viernes un encuentro con la cúpula empresarial mexicana reunida en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a fin de preparar la segunda ronda de conversaciones entre ambos gobiernos, prevista para el próximo lunes en Ciudad de México.

“Ambas partes coincidieron en la relevancia de avanzar de manera coordinada rumbo a la próxima revisión del T-MEC, como una oportunidad clave para consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo”, destacó un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Economía.

Además, indicó que se analizaron los principales retos y oportunidades para fortalecer la integración productiva, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y potenciar la relocalización de empresas en México.

“El CCE y la Secretaría de Economía destacaron la importancia de generar condiciones que impulsen la competitividad regional, a través de políticas públicas y acciones que promuevan certeza jurídica, reglas claras y un entorno propicio para la llegada de capital productivo”, añadió la nota.

De acuerdo con el Gobierno mexicano y la iniciativa privada estos elementos “son fundamentales para detonar la inversión, fomentar la innovación y generar empleos de calidad”.

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Además, tanto el presidente del CCE, José Medina Mora, como Ebrard afirmaron que el diálogo permanente es un pilar para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales y aprovechar oportunidades en el nuevo contexto global.

“La coordinación efectiva permitirá fortalecer la confianza en México como un socio estratégico y un destino confiable para la inversión”, sostuvieron.

Al término de la reunión, el secretario dijo que los equipos de ambos países ya intercambiaron posturas y que ahora corresponde escuchar la respuesta de la parte estadounidense.

“Las reuniones (con el sector privado) acordaron una estrategia común (...) estamos compartiendo todo lo que nos dicen, qué planteamos, qué no planteamos, tenemos una buena coordinación”, dijo el funcionario a medios.

Ebrard detalló que durante la visita de Greer, México insistirá en dos prioridades: que no haya aranceles y que el tratado “salga adelante”.

También adelantó que en la conversación volverán a plantearse el impacto de los aranceles vigentes bajo la Sección 232 y las cuotas impuestas al sector agropecuario, en particular a los tomates mexicanos.

Además, señaló que otro de los temas será el avance de las cadenas de suministro regionales para sustituir importaciones procedentes de Asia, en línea con la apuesta de México por reforzar la integración productiva de América del Norte.

Ebrard indicó que todavía estaba pendiente la confirmación final de la agenda para la reunión del lunes, aunque previó una visita a Palacio Nacional y posibles reuniones con sectores productivos.

En paralelo, el CCE informó que su presidente Medina Mora, realizó su segunda gira de trabajo en Washington los días 15 y 16 de abril, acompañado de líderes empresariales, a fin de fortalecer el diálogo con tomadores de decisión en Estados Unidos.