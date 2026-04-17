Milán sube 1,75 % por la reapertura del estrecho de Ormuz

Roma, 17 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,75 % hasta los 48.869,43 puntos, después de que Irán declarara totalmente abierto el estrecho de Ormuz hasta el próximo miércoles, fecha en la que expira el alto el fuego con Estados Unidos.