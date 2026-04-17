Pakistán concluye su ronda diplomática sin definir la fecha del próximo diálogo Irán-EEUU

El avión de Sharif partirá del balneario turco de Antalya el próximo sábado a las 14.00 horas (09.00 GMT) y llegará a Lahore (Pakistán) hacia las 22.00 hora local (17.00 GMT), según el plan de vuelo registrado este viernes por el portal Flight Radar 24.

De cumplirse ese itinerario, el margen para que las delegaciones iraníes, estadounidenses y paquistaníes se reúnan en Islamabad este fin de semana sería de menos de 30 horas.

Esta semana, Sharif visitó Arabia Saudí, Catar y Turquía en un intento por negociar una extensión del cese al fuego entre Washington y Teherán que concluye el 22 de abril. Al mismo tiempo, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, mantuvo reuniones de alto nivel con las autoridades iraníes en Teherán.

Si bien no se ha anunciado ninguna prórroga al cese al fuego, uno de los principales puntos de tensión en la negociación fue temporalmente resuelto este jueves tras la firma de una tregua de 10 días entre Israel y Líbano.

"Doy la bienvenida al anuncio de un alto el fuego en el Líbano, facilitado a través de los audaces y sagaces esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente Donald Trump", dijo Sharif en la red social X este viernes, donde expresó su esperanza de que la medida "allane el camino para una paz sostenible".

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Horas antes, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firma en ese país, sin especificar ninguna fecha.

"Iría a Pakistán. Pakistán ha sido fantástico. Han sido muy buenos. A Islamabad es posible que vaya, sí. El mariscal de campo (Munir) ha sido excelente. El primer ministro de Pakistán ha sido realmente magnífico", declaró el mandatario.

En medio de la incertidumbre, las autoridades de la capital paquistaní han iniciado los preparativos para acoger posible una segunda ronda de conversaciones, según pudo comprobar EFE.

El Hotel Serena, que fue el escenario de más de 20 horas de discusiones entre las delegaciones iraníes y estadounidenses la semana pasada, está siendo parcialmente renovado por las autoridades.

"Se están cambiando las alfombras y se están realizando algunos cambios en el mobiliario de las salas donde se celebrarían las reuniones", declaró a EFE este viernes un responsable del Hotel Serena bajo condición de anonimato.

También se están limpiando las calles de Islamabad y se están sembrando flores en las zonas verdes y en las plazas.

Incluso si las negociaciones mediadas por Pakistán se retoman antes del fin del alto al fuego, no está claro cuándo se llegará a un acuerdo definitivo que ponga fin a los casi dos meses de guerra.

Washington y Teherán siguen divididos en cuestiones clave como el programa nuclear de Irán, el levantamiento de las sanciones y el futuro del estrecho de Ormuz, una ruta energética global crucial que Teherán ha bloqueado desde el inicio del conflicto.