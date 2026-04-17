Petro acusa al Gobierno de Ecuador de estar "dejando morir de hambre" a Jorge Glas

"Ecuador está pasando al fascismo, ha decidido ilegalizar la oposición y criminalizar la política, dejando morir de hambre al ciudadano colombiano ex vicepresidente de la república de Ecuador: Jorge Glas", expresó Petro desde Barcelona en la red social X.

Glas fue trasladado en noviembre de 2025 a la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y ubicada en la provincia costera de Santa Elena, junto a cabecillas de bandas criminales desde la prisión La Roca, en donde permanecía desde 2024.

El exvicepresidente fue detenido el 5 de abril de 2024 en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

El 10 de abril, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que Colombia elevaría del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 %, a partir del 1 de mayo, la "tasa de seguridad" impuesta por el Gobierno ecuatoriano.

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Sin embargo, el presidente Petro dijo que no impondrá aranceles del 100 % a productos importados de Ecuador y que "todo lo que sea necesario para Colombia, 0 %, entra".

La nueva escalada de la guerra comercial ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente Glas es un "preso político", declaración que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

El mandatario colombiano respondió el jueves ordenando a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá.