Presidente interino de Perú pedirá facultades legislativas para hacer cambios en cárceles

En una entrevista con radio Exitosa, Balcázar dijo que están "estudiando el fenómeno (de las extorsiones desde las prisiones) para dejar las líneas maestras que permitan, en el futuro, mejorar las cárceles del país".

Aseguró que se trata de "un problema heredado por el mal diseño del Código Procesal Penal".

El mandatario añadió que las facultades legislativas permitirán modificar la legislación que aparentemente traba la acción del orden y facilita que el fenómeno delincuencial siga en aumento.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, los cabecillas de las bandas de extorsión y sicariato (asesinato por encargo) siguen dirigiendo esos delitos desde la cárcel, a pesar de las medidas de restricción de las comunicaciones, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Balcázar confirmó que ha planteado el tema al presidente del Congreso, el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi, para que sea visto por el pleno con la celeridad que necesita.

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Por otro lado, el mandatario destacó que el voto de confianza recibido por el Congreso, en la sesión del jueves, ha sido reflexivo por parte del pleno y en sintonía con las acciones del gobierno, que presentó el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

El jefe de Estado reiteró, en ese sentido, que la empresa estatal Petroperú, con graves problemas financieros, no será privatizada, como temen sus trabajadores, y que habrá un anuncio próximamente sobre el desarrollo del Gasoducto del Sur, una obra de infraestructura paralizada desde 2017 a raíz del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Balcázar entregará la presidencia de Perú al candidato o candidata que gane la segunda vuelta electoral del 7 de junio próximo entre la derechista Keiko Fujimori, ya segura en esa fase, y quien se confirme como su contendiente al final del escrutinio, entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga.