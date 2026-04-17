Prolongan por 3 meses el arresto domiciliario de líder del partido opositor Armenia Fuerte

A la vez, el Tribunal Anticorrupción armenio, que lleva el caso de Karapetyan, permitió al empresario dar entrevistas a los medios y reunirse con políticos, según medios locales.

"Samvel - varchapet" (Samvel primer ministro), coreaban los seguidores del empresario, reunidos a las puertas del tribunal.

La prolongación del arresto de Karapetyan significa que no podrá estar en libertad el 7 de junio, cuando se celebran elecciones parlamentarias en Armenia.

A la vez, las autoridades del país caucásico sostienen que las leyes locales impiden la participación del empresario, con ciudadanía rusa, en esos comicios, sea como candidato a primer ministro o solo diputado.

Karapetyan, cuya fortuna se estima en 3.200 millones de dólares, cayó en desgracia tras posicionarse a favor de la Iglesia armenia en el abierto conflicto con el Gobierno.

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Después de medio año en prisión preventiva, acusado de llamamientos a derrocar al poder en el país, el empresario fue puesto bajo arresto domiciliario en enero pasado.

La víspera, Armenia Fuerte denunció registros policiales en sus oficinas y la detención de más de 10 seguidores a los que las autoridades sospechan de repartir sobornos de cara a los comicios de junio.

La oposición critica activamente al Gobierno por la acelerada normalización de Armenia con sus vecinos túrquicos después de que Ereván perdiera el control sobre el territorio de Nagorno Karabaj en una guerra en la que Azerbaiyán fue apoyado por Turquía.

Según una encuesta publicada la semana pasada, el partido liderado por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones del 7 de junio, con el 24,3 % de los votos. Le sigue el partido Armenia Fuerte, con el 13,4 % de los sufragios.