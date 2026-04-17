Rosalía publica 'Lux (Complete Works)', con una versión inédita de 'Dios es un stalker'

Lo anticipó la propia artista a través de sus redes sociales mediante un carrusel de imágenes en las que aparece, por ejemplo, con un traje de boda y una venda en los ojos, invitando a sus seguidores a revisar plataformas como Spotify.

Allí han podido encontrar esa nueva edición de 'Lux' que sí recoge 'Focu'Ranni`, 'Novia robot', 'Stalker (versión Francotiradora)' y 'Jeanne', además de los otros catorce cortes que ya se han convertido en clásicos en muchos casos, como 'Berghain', 'Reliquia', 'La perla', 'La yugular' o 'Magnolias'.

'Lux' se convirtió en 2025 en el álbum español más vendido en este país, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae, y fue además un éxito de crítica internacional, pues medios como Rolling Stone lo consideraron uno de los mejores álbumes del año pasado.

Mientras tanto, Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otras plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).

Está previsto que dé el salto a Latinoamérica a partir del 16 de julio con su primer concierto en Bogotá, al que seguirán otras paradas en ciudades como Santiago de Chile (24, 25, 27 y 29), Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), México (22, 24, 26 y 28 de agosto) y el final en San Juan de Puerto Rico (3 de septiembre).