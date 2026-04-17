Sindicato y dueños de edificios de vivienda en Nueva York logran acuerdo que evita huelga

"Es uno de los acuerdos más importantes de la ciudad y sé que para nosotros es un honor formar parte de él y sentar un precedente para tantas personas que cuidan de los residentes” de esos edificios donde trabajan en la recogida de basura, porteros, encargados de los edificios o del mantenimiento, dijo el presidente del sindicato, Manny Pastreich.

La 32BJ, con mayoría de miembros latinos y el mayor sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios en EE.UU., negociaba desde hace varios días con la Junta Asesora de Bienes Raíces, que preside Howard Rothschild, el nuevo contrato para sus miembros en edificios privados de vivienda que se vencía el próximo domingo.

Tres asuntos eran fundamentales, según el sindicato: aumento salarial, cobertura médica —en la que la Junta insistía en que los trabajadores hicieran un aporte, lo que no ocurre ahora— y la jubilación.

"Me enorgullece decir que hemos protegido el seguro médico familiar, sin copago de primas, durante los cuatro años de este acuerdo", indicó el sindicato, y añadió que a partir de julio de este año contarán con un alza del 15 % en el aporte a las pensiones para cada miembro de la 32BJ que cumpla con los requisitos.

El aumento salarial será de 4,50 dólares la hora durante los cuatro años del contrato.

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De acuerdo con Rothschild, es un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Entre la propuesta de los dueños de edificios se incluían salarios más bajos en nuevas contrataciones, que los empleados aportaran para su cobertura médica y un mayor uso de trabajadores temporales.

El jueves, el sindicato retornó a la mesa de negociación tras un voto de huelga aprobado un día antes por sus miembros en un evento que contó con el alcalde de la ciudad, Zohram, quien mostró su apoyo a los trabajadores ante la posible huelga si no se alcanzaba un acuerdo.

La 32BJ enviará a sus miembros una papeleta la próxima semana para que voten sobre este acuerdo, y el recuento podría tomar hasta finales de mayo.

La última huelga convocada por la 32BJ, que también representa a trabajadores en edificios comerciales y en aeropuertos, fue en 1991 y duró 12 días.