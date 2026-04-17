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17 de abril de 2026 - 10:46

Siria contempla negociaciones sobre Altos del Golán con Israel

El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan (d) saluda al presidente de Siria, Ahmed al Shara'a, durante un foro diplomático en Turquía.
El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan (d) saluda al presidente de Siria, Ahmed al Shara'a, durante un foro diplomático en Turquía. 102007+0000 -

ANTALYA, Turquía. El presidente sirio, Ahmed al Shara’a, afirmó que contempla establecer “negociaciones a largo plazo” con Israel sobre los Altos del Golán si ambos países logran un acuerdo de seguridad que garantice la retirada israelí de los territorios sirios ocupados recientemente.

Por AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señala regularmente no tener intención de devolver a Siria la parte del Golán conquistada por Israel, cuya anexión no es reconocida por la ONU.

“Israel viola el acuerdo de separación de fuerzas de 1974, y hoy trabajamos para alcanzar un acuerdo de seguridad que garantice su retirada de los territorios que ocupa tras la caída del régimen (de Bashar al Asad) y su regreso a las líneas de 1974”, declaró Shara’a durante un foro diplomático en Antalya, en el sur de Turquía.

Desde la caída de Bashar al Asad y la toma del poder por una coalición islamista en Siria, en diciembre de 2024, Israel ha enviado tropas a una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU que separaba a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán.

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“Nuevas reglas”

Israel se apoderó de la mayor parte de este territorio durante la guerra árabe-israelí de 1967 y posteriormente anexó las zonas bajo su control.

Shara’a afirmó que Siria desea “establecer nuevas reglas que reactiven el acuerdo de separación, o bien concluir un nuevo acuerdo que garantice la seguridad de ambas partes”.

“Si logramos un acuerdo podríamos entablar negociaciones a largo plazo para resolver la cuestión del Golán ocupado”, añadió.

A mediados de febrero, el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Chaibani, había indicado que las negociaciones en curso para sellar un acuerdo de seguridad con Israel se referían a las zonas recientemente ocupadas por el ejército israelí, pero excluían la cuestión más amplia de los Altos del Golán.