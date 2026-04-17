Siria contempla negociaciones sobre Altos del Golán con Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señala regularmente no tener intención de devolver a Siria la parte del Golán conquistada por Israel, cuya anexión no es reconocida por la ONU.

“Israel viola el acuerdo de separación de fuerzas de 1974, y hoy trabajamos para alcanzar un acuerdo de seguridad que garantice su retirada de los territorios que ocupa tras la caída del régimen (de Bashar al Asad) y su regreso a las líneas de 1974”, declaró Shara’a durante un foro diplomático en Antalya, en el sur de Turquía.

Desde la caída de Bashar al Asad y la toma del poder por una coalición islamista en Siria, en diciembre de 2024, Israel ha enviado tropas a una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU que separaba a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán.

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“Nuevas reglas”

Israel se apoderó de la mayor parte de este territorio durante la guerra árabe-israelí de 1967 y posteriormente anexó las zonas bajo su control.

Shara’a afirmó que Siria desea “establecer nuevas reglas que reactiven el acuerdo de separación, o bien concluir un nuevo acuerdo que garantice la seguridad de ambas partes”.

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“Si logramos un acuerdo podríamos entablar negociaciones a largo plazo para resolver la cuestión del Golán ocupado”, añadió.

A mediados de febrero, el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Chaibani, había indicado que las negociaciones en curso para sellar un acuerdo de seguridad con Israel se referían a las zonas recientemente ocupadas por el ejército israelí, pero excluían la cuestión más amplia de los Altos del Golán.