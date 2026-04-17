Ucrania recibirá en junio un dragaminas neerlandés

Especialistas neerlandeses proveerán además entrenamiento a personal ucraniano para operar el dragaminas, que lleva por nombre ‘Henichesk’ como el buque de este mismo tipo que Ucrania perdió en combate en junio de 2022 mientras llevaba a cabo una misión de guerra en el mar Negro.

Zelenski explicó que el nuevo ‘Henichesk’ será el segundo dragaminas que Países Bajos entrega a Ucrania y dijo que el país contará en el futuro con un total de cinco buques de este tipo gracias a acuerdos alcanzados para reforzar su Marina con sus socios.

El presidente ucraniano visitó Países Bajos en el marco de una gira europea en la que viajó previamente a Alemania, Noruega e Italia.