Un total de 328 migrantes llegan a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos

Según informó el Ministerio de Interior y Justicia en su cuenta de Instagram, en el vuelo llegaron 282 hombres, 29 mujeres y 17 menores de edad, sin especificar sexo ni edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios policiales y autoridades, incluyendo al diputado chavista Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento y recientemente designado como presidente del programa migratorio.

Se trata del vuelo 134 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El miércoles, 316 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo también procedente de Arizona.

Este viernes, el Ministerio de Comunicación informó que más de 5.000 migrantes han retornado a Venezuela durante los primeros cien días del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del 3 de enero.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.