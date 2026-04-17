Una semana de cine, literatura, teatro y charlas para celebrar el español en Ecuador

Las actividades se realizarán hasta el 25 de abril en Quito, específicamente en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en la sala de cine Ocho y medio, en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en diferentes centros educativos.

El objetivo de la iniciativa es poner en valor la diversidad y riqueza del español y se realiza en torno al día 23 de abril, Día Internacional del Libro y Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra en recuerdo de Miguel de Cervantes, el mayor exponente de las letras hispanas, que falleció un 23 de abril de 1616.

La gran mayoría de las actividades son gratuitas y abiertas a todo público, salvo las que se organizan en instituciones educativas, que están destinadas a los estudiantes.

Entre las 20 actividades hay propuestas tan diversas como un ciclo de cine iberoamericano, lecturas poéticas y la celebración de la Feria de Sevilla.

La Semana de la Lengua Española ha logrado sumar a una veintena de socios entre universidades, colegios, instituciones públicas y culturales, empresas o embajadas.

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La promoción del español en la diplomacia multilateral es un objetivo importante de la política exterior española, en colaboración con el resto de países que tienen el español como lengua oficial, de acuerdo a información de la embajada.

España ha firmado bilateralmente 13 memorandos de entendimiento con países iberoamericanos, entre ellos Ecuador, para la promoción del español en el ámbito diplomático, ​en las organizaciones internacionales y en el espacio jurídico internacional​.

La agenda oficial está disponible en las cuentas de redes oficiales de la Embajada de España en Ecuador.