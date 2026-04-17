Unos 50 países y organizaciones asisten a conferencia para tratar de reabrir Ormuz

"Hoy ha comenzado la conferencia organizada en París y en videoconferencia sobre la iniciativa para la navegación marítima en el estrecho de Ormuz. Participan unos cincuenta países y organizaciones internacionales, entre ellos más de treinta a nivel de jefes de Estado y de Gobierno", informaron esta tarde fuentes del Elíseo.

La reunión estuvo precedida por una comida de trabajo entre Macron y Starmer en el Palacio del Elíseo, donde también asisten a la conferencia de manera presencial a la cumbre el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Al termino del encuentro, Macron y Starmer emitirán una declaración conjunta a la prensa sobre las 16.00 horas (14.00 GMT), según la agenda publicada por el Elíseo, que aún no ha facilitado la lista completa de participantes, aunque confirmó que no estará Estados Unidos.

El objetivo inmediato de la vía que defienden Macron y Starmer es aprovechar el actual alto el fuego de facto para impulsar negociaciones y consolidar principios considerados "no negociables", como la ausencia de minas en el estrecho de Ormuz, el rechazo a cualquier peaje y el restablecimiento de las condiciones de navegación previas al conflicto desatado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Para ello, según fuentes del Elíseo, Francia y el Reino Unido apuestan por movilizar una amplia coalición internacional con el fin de ejercer presión política y, si es necesario, desplegar medios defensivos como operaciones de desminado, vigilancia o escolta de buques en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

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Las fuentes señalaron que cualquier mecanismo de seguridad en Ormuz requerirá garantías mínimas por parte de las partes implicadas, en particular el compromiso de Irán de no atacar buques y de Washington de no obstaculizar el tráfico marítimo.

Confirmaron, por otra parte, que la conferencia está abierta a todos los países interesados, incluida China, cuyo nivel de participación aún no ha sido definido.

Esta vía diplomática incluye un diálogo con Irán sobre tres ejes principales: la transparencia y control de su programa nuclear -con el fin de impedir que Teherán acceda al arma atómica-, la limitación de los riesgos asociados a su programa balístico y la apertura de una conversación más amplia sobre la seguridad regional.

La idea de crear una misión internacional defensiva para escoltar navíos por el estrecho de Ormuz una vez que terminen las hostilidades fue lanzada por Macron el pasado 9 de marzo.