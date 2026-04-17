Wall Street abre verde y Dow Jones sube un 1,24 % tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 600 puntos, hasta los 49.178; el S&P 500 subía un 0,75 %, hasta los 7.094; y el Nasdaq avanzaba otro 1,02 %, hasta los 24.347 puntos.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del enclave.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió en su cuenta de Truth Social.

Los inversores tomaron con optimismo la reapertura de Ormuz, haciendo subir sectores como el de las aerolíneas.

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United Airlines ganaba alrededor de un 10 %, Delta Air Lines casi un 6 %, Southwest Airlines un 9 % y American Airlines otro 8 %, mientras que compañías como Boeing también avanzaban más de un 4 %.

Por su parte, empresas de cruceros como Carnival Corporation, Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings registraban todas ganancias de alrededor de un 9 %.

Al margen, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también notaba las primeras consecuencias del anuncio de Irán de la reapertura del estrecho de Ormuz.

A las 10:00 hora local (14:00 GMT), el WTI registraba una bajada de un 10,6 %, hasta los 84,5 dólares el barril.