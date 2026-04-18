Asociación de militares de Perú protesta por la postergación en compra de naves de combate

En un comunicado, la organización de oficiales en retiro manifestó su preocupación por la decisión de Balcázar de no firmar el contrato para la adquisición de las aeronaves F-16 Block 70, de la compañía estadounidense Lockheed Martin, al alegar la transitoriedad de su mandato.

"Coincidimos en que, en el Perú, no existen gobiernos eximidos de responsabilidad constitucional; gobernar implica tomar decisiones críticas para la seguridad nacional hasta el último día de gestión", afirmó el pronunciamiento de Adogen.

Explicó que la selección del modelo F-16 Block 70 es el resultado de "una evaluación técnica exhaustiva" realizada por la Fuerza Aérea del Perú y validada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena, la presidencia del Consejo de Ministros y el ministerio de Defensa.

El comunicado subrayó que el proceso "se ha diseñado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno para garantizar la transparencia y eliminar cualquier posibilidad de corrupción".

Sobre la mesa, Perú tenía las ofertas del F-16 Block 70, de la empresa estadounidense Lockheed Martin; el Gripen, de la compañía sueca Saab; y el Rafale, de la empresa francesa Dassault.

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En una anterior entrevista, Balcázar había revelado que se había optado por comprar los F-16 Block 70, pese a que aparentemente el presupuesto disponible solo alcanza para una docena de unidades de este modelo, pero eso fue posteriormente desmentido por la Presidencia al señalar que todavía no se había firmado ningún contrato de compra.

No obstante, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, advirtió el viernes al Gobierno peruano que usará "todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con EE.UU.", después de que Balcázar anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de aviones de combate al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones actualmente en marcha.

"Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración (de Donald) Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", manifestó Navarro en un mensaje publicado en la red social X.

Horas antes Balcázar anunció en una entrevista radial su intención de dejar a su sucesor la decisión de la compra de aviones de combate, en un proceso donde Perú había presupuestado 3.500 millones de dólares para la adquisición de veinticuatro unidades.

El mandatario aseveró que "la compra no (se ha sellado), hay un cronograma, pero no hay dinero entregado ni entrega de bienes". "Hay una proposición de compra de aviones a Estados Unidos pero no se ha sellado ningún contrato", agregó.

Con esta adquisición de los nuevos aviones de combate, Perú reemplazará los Mirage 2000 franceses que llegaron a inicios de los años 80 y los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90.