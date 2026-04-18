Cuerpo promueve junto a Mazzucato un Consejo Global para una Economía del Bien Común

Cuerpo y Mazzucato participaron en la mesa redonda "Reclaiming the economy: green industrial policy beyond neoliberalism", junto al ministro brasileño de Finanzas, Dario Carnevalli Durigan, y la economista Isabella Weber.

Al final de la charla, Cuerpo y Mazzucato anunciaron el lanzamiento del Consejo Global para una Economía del Bien Común.

Cuerpo, que liderará este Consejo junto con Mazzucato, apostó por discutir sobre economía desde un enfoque "diferente": "Todos queremos crecer, pero necesitamos crecer con un propósito", que es el de "proteger a la gente", señaló el ministro.

La política industrial, la educación o las políticas ambientales, remarcó, deben tener claro este enfoque social de la economía.

España actuará como primer país anfitrión del nuevo Consejo, que celebrará su primera reunión en el verano de 2026 y se convocará de manera presencial en los márgenes de eventos globales como las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI y la COP, según fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

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Una segunda reunión presencial está prevista en Madrid en la primavera de 2027, con el objetivo de finalizar unos principios económicos actualizados y una agenda de reforma asociada en el otoño.

Por su parte, Mazzucato, profesora de la University College London (UCL), puso de relieve que el nuevo Consejo Global para una Economía del Bien Común permitirá abordar cuestiones "estructurales" como el agua, la biodiversidad, la salud, el clima o la brecha digital.

Es necesario, afirmó, "una nueva forma de pensar la economía", en la que el Estado no tenga que estar "corrigiendo a los mercados", sino que "la justicia, la equidad y el bien común estén en el centro desde el principio".

El Consejo surge como espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia, según las citadas fuentes.

Contará, además, con la participación de ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida.

El Consejo articulará un nuevo pensamiento económico para informar el diseño de políticas más eficaces, mejorar practicas institucionales y la reforma del sistema multilateral. Éste se estructura sobre cuatro principios: justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global.