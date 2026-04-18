El SBU ucraniano dice haber destruido tres buques de guerra de Rusia en Crimea

"El SBU ha llevado a cabo una eficaz 'caza' en Crimea: se han destruido tres buques, un radar y la logística del enemigo", indicó un mensaje del SBU en su cuenta de Telegram.

En él, el SBU enumeró las embarcaciones atacadas con éxito, que son dos navíos de desembarco de la Armada de la Federación Rusa, el 'Yamal' y el 'Azov', y "un buque de guerra de tipo no identificado".

La operación estuvo a cargo de "combatientes del Centro de Operaciones Especiales 'Alfa' del SBU", que usaron drones, según el comunicado, que indicó que en el ataque también podría haber dañado una lancha antisubmarinos rusa, entre otros sistemas de Moscú.

"El SBU destruye de forma sistemática y continuada al enemigo en toda la línea del frente, incluida la temporalmente ocupada Crimea", señaló el comunicado.