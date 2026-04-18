Presidentes progresistas plantean pasar a la acción y reformar la ONU para que funcione

"La ONU no puede permanecer en silencio y ver lo que está pasando en el mundo", dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que lidera junto al español Pedro Sánchez y a la que han acudido los mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

Durante este encuentro, Sánchez llamó a la acción a los progresistas de todo el mundo para defender la democracia ante los ataques que sufre y no resignarse a observarlos y a ver cómo actúan quienes no respetan el derecho internacional y hacen normal el uso de la fuerza.

Sánchez subrayó que quienes se reúnen en la capital catalana comparten una preocupación y una responsabilidad para hacer todo lo que sea necesario en defensa de la democracia en un contexto de ataques, así como de "un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza".

En este sentido, Sánchez y el expresidente chileno Gabriel Boric coincidieron en una propuesta simbólica y política: que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer para relevar a António Guterres.

Y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el foro progresista que se celebra en paralelo también hoy en Barcelona, incidió en la necesidad de incluir en el Consejo de Seguridad a países de África y otras regiones del mundo que ahora no están presentes.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también recuperó una propuesta ya planteada en el G20 de "destinar el 10 % del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año". "En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida", añadió.

Por su parte, Lula fue más allá al criticar que la ONU ya no representa aquello para lo que se creó y lamentó que los países miembros del consejo de seguridad tomen decisiones "unilaterales" sin consultar a la ONU y sin respetar a las Naciones Unidas: "Si no discutimos eso, nada va a cambiar. La tendencia es que empeore".

"Ningún presidente de ningún país del mundo, por mayor que sea, tiene derecho de imponer reglas a otros países. Ninguno", criticó el brasileño, que en octubre tratará de volver a ser elegido en las urnas, al tiempo que consideró que el actual sistema permite que decisiones unilaterales o el "tuit de un presidente" amenace la estabilidad mundial.

En ese sentido, el "invitado" ausente ha sido Donald Trump, pues el encuentro se esboza como una alternativa progresista a las políticas agresivas e injerentes del estadounidense.

Lula fue el más tajante al aseverar: "no queremos más emperadores". "Me molesta el regreso de los emperadores que se creen los dueños del mundo", apuntó el brasileño.

Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha sido uno de los mandatarios que más problemas diplomáticos ha tenido con Trump -incluso fue incluido en la Lista Clinton, de personas y entidades vinculadas con el narcotráfico-, consideró que la cumbre "es por una alternativa en el mundo" y que "no es contra" Trump.

Este encuentro debe ser "una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global" tiene que ayudar a fijar "el rumbo de la vida y no de la muerte", dijo Petro en declaraciones antes del arranque del encuentro.

También el ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, aseguró a su llegada que éste no es "necesariamente" un encuentro contra Trump y que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

Los siguientes pasos de Trump en Cuba también han tenido espacio en Barcelona, donde varios líderes han respaldado a la isla y se han mostrado contrarios a cualquier intervención militar, apelando al diálogo y a la paz.

"Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan", dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la cumbre.

Sheinbaum aseguró que México "ha sabido sostener sus principios incluso en soledad" y "que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio".

Lula también se mostró preocupado por la situación en Cuba y urgió a poner fin al bloqueo sobre la isla: "Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso".

La próxima Cumbre en Defensa de la Democracia se celebrará en 2027 y México se ha ofrecido a acogerla, según señaló Sheinbaum, quien consideró que se debería focalizar en "la economía centrada en el bienestar" y en dar con "una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos".