Reaparece el ayatolá iraní Mojtaba con una advertencia para EE.UU.

La Marina iraní está preparada para infligir “nuevas derrotas” al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, que no a sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

Mojtaba Jamenei fue elegido nuevo ayatolá tras la muerte del líder supremo y su padre, Alí Jamenei bajo bombardeo israeloestadounidense el pasado 28 de febrero, día en el que comenzó la guerra.

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Autoridades de la República Islámica de Irán rechazaron, por ahora, celebrar una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos.

De su lado, el mandatario estadounidense, Donald Trump, emplazó hasta el miércoles 22 próximo la firma de un acuerdo de paz y poner fin a la guerra.