Canciller mexicano viaja a Bruselas previo a ratificación del acuerdo México-UE en mayo

En un mensaje en su cuenta de X, Velasco señaló que estos encuentros forman parte del diálogo político para afinar los detalles del Acuerdo Modernizado México-Unión Europea.

El funcionario explicó que las reuniones responden a las instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, hizo un llamado a la paz y sostuvo encuentros con líderes.

En ese contexto, el canciller detalló que su visita a Europa da continuidad a esa agenda.

"Ahora me encuentro en Bruselas para llevar a cabo distintas reuniones con funcionarios de la Unión Europea para dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización que realizaremos del Acuerdo Global Modernizado", señaló.

La actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea busca reemplazar el tratado vigente desde 2000 y ampliar la relación en comercio, inversión y cooperación.

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Aunque las negociaciones concluyeron en 2020, el proceso ha seguido avanzando hacia su firma y eventual ratificación, prevista para mayo próximo. En enero de 2025, ambas partes dieron por cerradas las negociaciones del nuevo acuerdo.

Autoridades europeas han señalado que el nuevo marco eliminaría cerca del 99 % de los aranceles entre México y la UE, mientras que el resto se retiraría de forma gradual.

Durante su visita a España, Sheinbaum también invitó a la siguiente Cumbre por la Democracia y Bienestar Económico, que se realizará en México en 2027.