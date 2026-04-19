Comisaria europea indignada por el asesinato por Israel de dos camioneros de UNICEF

"Me uno a (UNICEF) en su indignación por el asesinato ayer de dos camioneros en el punto de abastecimiento de agua de Mansoura, en el norte de Gaza. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas", dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Lahbib añadió que "el reparto de suministros vitales nunca debería poner en peligro la vida de nadie" y señaló que "estas violaciones del (derecho humanitario internacional) deben terminar".

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia, denunció los hechos el sábado y aseguró que "ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los procedimientos ni en la ruta", ya que el Ejército israelí conocía sus movimientos y debía protegerlos según el derecho internacional humanitario.

Tras el ataque mortal, que también dejó a otros dos personas heridas, UNICEF ha suspendido las actividades hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad en la zona, pese a que esta abastecía a cientos de miles de personas, incluidos niños.

El ataque sucedió la madrugada en el punto de recogida de agua de Mansoura, en el norte de Gaza y el único operativo para camiones cisterna de la compañía de suministro de agua de Mekorot, que abastece a la ciudad de Gaza.

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Ya son más de 760 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.