Dos detenidos vinculados con grupo criminal Los Chapitos en el norte de México

El arresto ocurrió en el municipio de Mazatlán, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, que culminaron en dos cateos donde los sujetos fueron aprehendidos, apuntaron las autoridades, en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Efraín 'N' y Jesús 'N'.

En el operativo, se aseguró además un fusil Barrett, entre diversas armas de fuego, así como droga, granadas, equipo táctico y una camioneta blindada.

"Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización delictiva por un monto aproximado de 2.502.062 pesos (unos 150.000 dólares)", indicaron.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

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Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades reiteraron que el operativo se realizó conforme a la ley y en coordinación para debilitar a los grupos delictivos en la región.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).