El candidato peruano Sánchez plantea renegociar contratos y auditar acuerdos comerciales

Sánchez señaló en una entrevista con EFE que fomentará estas revisiones "con el debido proceso". "Respetuosamente queremos revisar todo, pero queremos que nos traten como tratan a sus ciudadanos en sus países", señaló el candidato del partido Juntos por el Perú, que participa en estos comicios en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

"Perú necesita respetar siempre el debido proceso y la legislación. Nosotros no queremos ser tampoco más papistas que el papa, porque el país del liberalismo (Estados Unidos) es el más conservador, el más defensista y el que más cierra el comercio internacional, el que actúa como si fuera un imperio aplicando aranceles como le da la gana", señaló Sánchez.

"Entonces, ¿de qué modelo nos hablan y quieren defender? Nosotros queremos un estándar de comercio justo. Que nos apliquen aquí el modelo productivo del primer mundo, con los estándares de sus países", enfatizó.

El congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Castillo señaló que "el contraste de la alta calidad de vida de una minoría la capital Lima es antagónica a la manera en la que vive la mayoría de Perú".

"Cuando uno va a nuestras comunidades selváticas o altoandinas, o comunidades de fronteras, te preguntas si esto es posible en una república. ¿Esto es un estándar de una democracia? Perú es una neocolonia del siglo XXI y un régimen mercantilista donde no existe el Estado, sino el gendarme capataz de los grandes negocios del Estado", apuntó Sánchez.

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Por ello, su intención es hacer "una gran auditoría internacional" que permita "mostrarle al mundo, después de un proyecto de 25 o 30 años bajo los actuales estándares, a dónde se fue la riqueza: cuántas utilidades ha generado la minería a esa bandera internacional y cuánto de eso ha servido para la comunidad de origen".

"Sobre esos datos, le queremos decir respetuosamente que queremos mejorar los estándares: uso de tecnologías limpias, reparación de cada componente del sistema ecológico a cero, consulta previa, intereses justos e impuestos a la sobreganancia. ¿Quién iba a pensar que el 'commodity' del oro iba a aumentar tanto? ¿Acaso (pedir) eso es antidemocrático e irrespetuoso?", se preguntó.

"Ya no queremos ser productores primarios y exportadores. No queremos vender solo piedras y concentrados. Queremos transferencia de tecnología. Les planteamos que nos den transferencia de tecnología y que pongan su industria aquí, y que generemos valor agregado sobre la materia prima aquí y que tenemos capital humano y masa crítica para transformar y democratizar esa gran utilidad y riqueza", agregó.

Sánchez también propone la posibilidad de que las comunidades campesinas e indígenas donde se desarrollan proyectos de explotación de recursos naturales como la minería a gran escala se conviertan en socios, de manera que a través de acciones reciban directamente un porcentaje de las utilidades de la explotación sobre sus tierras.

"Yo formo parte del movimiento campesino andino, del movimiento popular de la izquierda provinciana que quiere progreso, desarrollo y riqueza, pero bien ganado. Eso le vamos a plantear. A eso nos referimos cuando hablamos de renegociación de contratos y auditoría a los acuerdos de libre comercio", reiteró.

Con el 93,48 % del escrutinio, Sánchez pelea voto a voto con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el pase a la segunda vuelta, en la que ya tiene su lugar asegurado la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular).