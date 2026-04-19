El rey de Baréin instruye castigar a los "traidores", incluso retirándoles la nacionalidad

Según un comunicado oficial, el monarca instruyó "comenzar de inmediato a tomar las medidas necesarias contra quienes se han atrevido a traicionar a la patria o a comprometer su seguridad y estabilidad, y a considerar quién merece la ciudadanía bareiní y quién no, para que se les puedan aplicar los procedimientos necesarios".

Durante una reunión con altos cargos del Gobierno bareiní, el rey subrayó que su país "está procediendo con toda firmeza para abordar las repercusiones de la guerra", y encargó a su príncipe heredero y primer ministro, Salmán bin Hamad al Jalifa, "implementar medidas integrales y decisivas" para ello, añadió la nota, reproducida por la agencia oficial de noticias bareiní, BNA.

Baréin, que acoge una de las principales bases militares de EE.UU.en la zona, figura entre las monarquías árabes vecinas de Irán cuyas instalaciones civiles, en especial las de energía, fueron atacadas con cientos de misiles y drones iraníes durante la guerra, desatada el 28 de febrero.

Las órdenes del monarca han suscitado temores de una represión contra los bareiníes chiíes, que representan un 70 % de la población del país y muchos de ellos han sido tradicionalmente acusados por el gobierno suní de simpatizar con la República Islámica, que lidera la rama chií del islam.

El pasado jueves, la Fiscalía bareiní anunció que presentó cargos penales contra un miembro del Servicio Nacional de Inteligencia acusado de la muerte -a finales de marzo- de un hombre chií de 32 años tras ser detenido por publicar sus opiniones en sus redes sociales sobre Irán en el contexto de la guerra.

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Activistas locales de derechos humanos y varios usuarios de las redes difundieron en los últimos días imágenes del cuerpo de la víctima, identificada como Sayed Mohamed Almosawi, con varios signos de tortura.

Otros países del Golfo, como Kuwait, también han detenido en las últimas semanas a varias personas por su supuesta simpatía con Irán o por publicar imágenes y opiniones en el marco de la guerra.