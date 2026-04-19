Exteriores israelí carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", afirmó Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.

"No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez", puntualizó el titular de Exteriores en su mensaje, redactado en español.

El jefe del Ejecutivo español anunció este domingo que el martes España propondrá en Bruselas, donde se reúnen los ministros europeos de Exteriores, que la UE "rompa" su acuerdo de asociación con Israel ante "las violaciones de derechos humanos" del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Saar se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del Ejecutivo español en el último mes por su posición de no participación en la guerra con Irán o sus denuncias de la invasión del sur del Líbano en este contexto.

El pasado 10 de abril, Exteriores de Israel anunció que representantes españoles no podrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su "sesgo antiisraelí tan flagrante".

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Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han visto perjudicadas tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad (más de 72.000 muertos) ha sido criticada por el Gobierno español.

Asimismo, hace justo un mes, el Gobierno español cesó a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, de modo que desde entonces quedó al frente de la delegación una encargada de negocios, al mismo nivel que mantiene la Embajada de Israel en Madrid.