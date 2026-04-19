Georgia celebra decisión de construir un rascacielos Trump en Tiflis

"Es una noticia muy gratificante para Georgia. Confirma la situación ideal del entorno inversionista en nuestro país que atrae a participantes de todo el mundo", afirmó al canal de televisión Imedi el vicepresidente de la fracción parlamentaria de la formación política, Leván Machavariani.

Según el parlamentario, "la implementación de este proyecto permitirá crear nuevos empleos en el país y se reflejará positivamente en la economía de Georgia".

"La decisión de la familia de Trump de construir en Tiflis es un indicador de la situación en nuestro país. Esto atraerá a otros empresarios", vaticinó.

En analista georgiano David Kartelishvili explicó a EFE que "en el contexto de las turbulencias regionales y las múltiples crisis Tiflis es visto por los inversionistas extranjeros con un lugar con un equilibrio poco común".

"Se incrementa en tránsito de cargas a través de Georgia, se atraen inversiones, crece la economía. El capital fluye hacia donde los riesgos son controlables", aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que la decisión de construir una Torre Trump en Tiflis es "una señal de que Georgia aprobó los exámenes de resistencia a las crisis" mientras la economía de la nación caucásica creció 7,5 % en 2025 y se espera un crecimiento de entre 5,3-5,5 % en 2026.

La idea de construir una Torre Trump en Georgia no es nueva: ya en 2012 se planteó la posibilidad de erigir un rascacielos de 47 plantas en la ciudad de Batumi.

Según Trump Organization, el rascacielos de Tilfis será diseñado conjuntamente con Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group y Finvest Georgia, y se convertirá en "el edificio más alto del país".