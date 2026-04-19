Gobierno dominicano "no suscribe declaración" de cumbre progresista en España tras acudir

"No suscribimos declaración alguna ni nos fue solicitado", declaró Peralta en un comunicado acerca de la cumbre, liderada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la que asistieron los mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay.

En dicha cita, los líderes progresistas pidieron que se pase a la acción y se emprenda una reforma de la ONU para hacerla más democrática y que deje de "estar en silencio" ante derivas autoritarias y guerras.

A pesar de su participación, Peralta quiso aclarar que a su Gobierno se le invitó a "un encuentro internacional de apoyo a la democracia" y, de manera particular, a "exponer unas breves palabras en torno a la lucha contra la desinformación digital, perturbadora realidad nacional e internacional, y reto que la República Dominicana y el resto del mundo deben asumir con responsabilidad".

El "invitado" ausente de la cumbre fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puesto que el encuentro se esbozó como una alternativa progresista a su política exterior.

Respecto a ello el ministro de Justicia de República Dominicana, ya aseguró este sábado a su llegada a la cita que éste no era "necesariamente" un encuentro contra Trump y que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

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En esa línea, el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha sido uno de los mandatarios que más problemas diplomáticos ha tenido con Trump, consideró que la cumbre "es por una alternativa en el mundo" y que "no es contra" el presidente norteamericano.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el más tajante al aseverar durante la cumbre: "no queremos más emperadores".

"Me molesta el regreso de los emperadores que se creen los dueños del mundo", apuntó.

Esta polémica llega después de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participara el 7 de marzo en una cumbre en Miami (Estados Unidos), organizada por Trump, junto a presidentes de derecha de la región, bautizada como Escudo de las Américas.

Además del jefe de Estado dominicano, en el encuentro participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asistió José Antonio Kast en calidad de presidente electo de Chile, días antes de ser investido.

A aquella cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni tampoco Colombia, durante años un aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

En dicha cita, el presidente estadounidense formalizó una coalición militar para derrotar a los carteles, en la que no participa México.