Iglesia católica mexicana celebra que la Generación Z adopte posturas contra el aborto

En su editorial dominical del semanario 'Desde la fe', la Arquidiócesis de México afirmó que "una nueva generación" está adoptando posiciones a favor de la vida "en todas sus etapas", y expresó su apoyo a dicha manifestación convocada para el próximo sábado 25 de abril en Ciudad de México.

"Se ha revelado que la Generación Z está acogiendo posiciones más naturales (…) también respecto al cuidado de la vida", señaló el órgano católico.

También consideró "esperanzador" que en algunos países considerados más "avanzados" se están revirtiendo leyes que permiten el aborto, aunque reprochó que en México persisten "disputas ideológicas", especialmente en los poderes Legislativo y Judicial.

A 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la Iglesia sostuvo que "no hay nada que festejar" y que esta política "no ha mejorado la situación de la mujer".

Además, reiteró su rechazo al aborto, la eutanasia y el suicidio asistido, que calificó como "flagelos", y opinó que estos temas no deben presentarse como derechos ni soluciones.

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"Es por ese motivo que este sábado 25 de abril se llevará a cabo una nueva edición de la marcha Pasos por la Vida, para que miles de jóvenes se pronuncien por el respeto a la vida, teniendo como punto de encuentro el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas", concluyó la Iglesia mexicana.

El 24 de abril se cumplen 19 años de la despenalización del aborto en 2007 en la Ciudad de México, la primera en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.

Hasta ahora, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que en 2023 determinó inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas presentaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el plazo legal y derogar la tipificación del aborto como delito en el Código Penal local, una iniciativa que no prosperó por influencias conservadoras en el Legislativo, donde el oficialismo tiene la mayoría.

Desde 2023, el Supremo mexicano también ordenó al Congreso a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, lo cual sigue sin ocurrir.