Irán afirma que repone lanzaderas de misiles y drones a mayor ritmo que antes de la guerra

“Durante el período de cese de hostilidades, nuestra velocidad en la actualización y reposición de los lanzadores de misiles y drones es incluso mayor que antes de la guerra”, afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general de división Mayid Musavi, según informó la agencia Tasnim.

Las declaraciones de Musavi se difundieron junto a un video editado en el que el general aparece inspeccionando una instalación subterránea con misiles, drones y lanzaderas, así como el lanzamiento de misiles desde tierra.

Así, el alto cargo militar iraní rechazó las afirmaciones previas de Estados Unidos e Israel de haber destruido la capacidad de la República Islámica para lanzar misiles, mediante bombardeos contra lanzadores y depósitos de misiles y drones desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado.

Tras 39 días de conflicto, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua de dos semanas, que expira este miércoles, optando por negociar la paz.

Sin embargo, tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad el fin de semana pasado, las partes aún no han acordado una fecha para continuar las conversaciones.

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Las autoridades iraníes han asegurado en los últimos días que se mantienen preparados para una posible reanudación de la guerra.