La derecha moderada francesa elige al exministro Retailleau candidato presidencial

Representante del ala más conservadora del partido, considerado por algunos próximo a la extrema derecha, Retailleau, que también es presidente de Los Republicanos, ya había anunciado su intención de presentarse a las presidenciales, pese a que los sondeos no le otorgan una alta intención de voto.

El partido había organizado este fin de semana una consulta sobre la manera de elegir al candidato a las próximas presidenciales. Entre las opciones figuraba la de designar de forma directa al presidente del partido, que ha recibido un respaldo muy mayoritario, el 73,8 % de los respaldos.

Muy lejos quedaron las otras dos posibilidades, la de organizar unas primarias reservadas a los militantes, que fue respaldada por el 12,2 %, y la de unas primarias abiertas a los simpatizantes, que obtuvo el 14 %.

De los 76.000 militantes que estaban convocados a esta consulta se han pronunciado el 60 %.

El partido apeló en un comunicado a la unidad interna tras esta consulta detrás del proyecto de Retailleau, pese a las numerosas disensiones internas que presenta.

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"Los militantes se han pronunciado de forma clara para designar a Bruno Retailleau como candidato de nuestro movimiento a las próximas presidenciales. El conjunto de los cargos y militantes están ahora plenamente comprometidos para hacer ganar su proyecto", indicó.

Senador por su región de la Vandée, en el este del país, de 65 años, fue durante años portavoz de Los Republicanos en la cámara alta, donde cuentan con una mayoría, lo que le permitió defender sus posturas nacionalistas y conservadoras, que le generaron roces con otras figuras del partido que piden alejarse más de las posiciones de la ultraderecha en temas como la inmigración.

Considerado durante años una figura de segundo orden del partido dio el salto a la primera línea política cuando septiembre de 2024 fue elegido ministro del Interior en el débil Gobierno de su correligionario Michel Barnier, que apenas duró tres meses en el cargo.

Pero su sucesor, el centrista François Bayrou, le mantuvo en el cargo porque necesitaba sus votos en el parlamento, algo que también hizo el macronista Sébastien Lecornu.

Sin embargo, su apoyo tibio a este último le valió salir del Ejecutivo en octubre de 2025, en lo que se interpretó como un error político que le apartó del poder.

A partir de ese momento, comenzó a fraguar su candidatura al Elíseo alejándose de otras figuras de la derecha y el centroderecha, que le exigían unas primarias, un proyecto que ahora toma más fuerza.

Sin embargo, las encuestas no le sitúan como la mejor opción de su campo político para superar la primera vuelta de las presidenciales.