La oposición sursudanesa retoma una ciudad estratégica tras combates con el Ejército

El portavoz militar del SPLA-IO, coronel Lam Paul Gabriel, leal al vicepresidente primero suspendido Riek Machar, declaró a EFE que una fuerza conjunta "repelió con éxito un ataque" de las unidades del Ejército sursudanés, conocido como Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF).

Según Gabriel, el SPLA-IO perdió a siete combatientes en este enfrentamiento, mientras que al menos 42 soldados gubernamentales murieron y diez fueron capturados, entre ellos tres oficiales de alto rango, quienes "están siendo tratados de acuerdo con los protocolos militares".

"Nuestras fuerzas respondieron con decisión y lograron recapturar Wunkur alrededor de las cinco de la mañana. (...) Esta operación demuestra la continua resistencia y determinación de nuestras tropas sobre el terreno", agregó.

Wunkur, en la zona administrativa de Ruweng, es un área estratégica por su ubicación fronteriza con la región sudanesa de Kordofán del Sur, lo que permite controlar el movimiento transfronterizo y las líneas de suministro logístico, además de su proximidad a importantes yacimientos petrolíferos.

El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai Koang, indicó a EFE que las fuerzas armadas todavía están recabando información sobre lo ocurrido y no ofreció ninguna cifra sobre las posibles bajas en sus filas.

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"Seguimos recabando información sobre el terreno acerca de los enfrentamientos en Wunkur", declaró Koang, antes de añadir: "Proporcionaremos más detalles una vez que recibamos los informes completos de nuestras fuerzas".

El SPLA-IO se apoderó también de cuatro vehículos Land Cruiser equipados con ametralladoras pesadas de 12,7 mm, así como "varias armas de alcance medio, fusiles ligeros de infantería y municiones", concluyó Gabriel.

Esos combates, así como la violencia entre grupos étnicos, siguen azotando al país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011, pese al acuerdo de paz que formalmente puso fin a la guerra civil sursudanesa en 2018.