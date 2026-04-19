Lula en Hannover: "Todos piensan en el crecimiento tecnológico, pero deberían en la paz"

"Aquí todos piensan en el desarrollo y el crecimiento tecnológico, pero deberían pensar ante todo en la paz mundial", señaló en el discurso inaugural que pronunció en la feria de Hannover, donde Brasil ejerce de "país invitado".

Lula, en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, entre otras autoridades germanas y brasileñas, aludió a un contexto internacional inestable, por los conflictos armados en curso, e hizo una velada alusión al presidente estadounidense, Donald Trump.

"No podemos permitir, no debemos permitir, este mundo en el que vivimos", en el que hay "un presidente que gobierna a través de Twitter y las redes sociales y que cree que siempre puede iniciar guerras", dijo en un momento de su discurso en el que planteó que su país apoya el multilateralismo en política exterior.

"Brasil les recibe con los brazos abiertos para debatir cualquier tema, sobre todo la inteligencia artificial, los minerales críticos y las tierras raras", dijo Lula dirigiéndose al canciller alemán.

"No tenemos restricciones, sólo queremos tener la certeza de que nuestras relaciones también tengan en cuenta el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, así como el respeto a la dignidad humana y la soberanía de cada país", agregó.

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Lula marcó con esas palabras públicas el primero de sus dos días de visita en Hannover, donde fue invitado el pasado noviembre por Merz.

El lunes está previsto que tengan lugar en el marco de la Feria de Hannover la 42ª edición de las jornadas económicas germano-brasileñas y que se desarrollen las terceras consultas de los Gobiernos de Brasil y Alemania.

En esa cita, Berlín espera firmar acuerdos que permitan afianzar los ya densos lazos económicos que unen a Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, y Brasil, la nación con mayor PIB de Latinoamérica.