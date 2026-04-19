Mundo
19 de abril de 2026 - 13:40

Matan a policía en Trinidad y Tobago y roban decenas de armas de fuego de cuartel policial

Imagen sin descripción

San Juan, 19 abr (EFE).- Una agente de la Policía Municipal de Trinidad y Tobago fue asesinada por desconocidos en el cuartel donde trabajaba, y de donde los sicarios se robaron -al menos- 62 armas de fuego y unas 4.000 balas, reportan este domingo las autoridades.

Por EFE

La oficial asesinada fue identificada como Anusha Eversley, una soldada de primera de dicho cuerpo policial.

De acuerdo con la pesquisa de las autoridades, la última vez que alguien vio con vida a Eversley fue a las 23.00 hora local (03.00 GMT) de ayer, sábado, en el cuarto de interrogación del Cuartel de la Policía Municipal San Fernando, en la parte central-oeste del país.

Pero, según las autoridades, no fue hasta las 04.40 hora local (08.40 GMT) de este domingo que un agente regresó a la estación de policía y encontró el lugar a oscuras.

Eversley fue encontrada muerta sobre un colchón.

Asimismo, la Policía confirmó que 62 armas de fuego fueron robadas de la bóveda.

Entre las armas robadas, hay 52 pistolas marca Glock, seis escopetas, cuatro ametralladoras SIG MPX y más de 4.000 balas 9 milímetros.

El comisionado de la Policía trinitense, Allister Guevarro, así como oficiales de la División de Homicidios de la Región III e investigadores llegaron hasta el cuartel, el cual fue clausurado hasta nuevo aviso.