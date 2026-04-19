"No queremos quitar un centímetro de propiedad a nadie", dice el candidato peruano Sánchez

"Nosotros no le queremos quitar ni un centímetro de propiedad a nadie, tal como hizo el presidente Pedro Castillo, que no le quitó un sol a nadie", señaló en una entrevista con EFE Sánchez, que se disputa con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el pase a una segunda vuelta, en un ajustado escrutinio.

El congresista y exministro de Castillo comentó que "ese 'terruqueo' (acusaciones gratuitas y sin fundamento de terrorismo) y pánico financiero es porque ellos tienen la sartén por el mango para crear ese pánico financiero".

"Nosotros somos el movimiento popular, comunal, andino y amazónico que quiere la democratización de los derechos políticos y económicos. Estamos planteando un nuevo pacto y comienzo para nuestra patria", aseveró en referencia a su propuesta de una nueva Constitución para el país.

Asimismo, cargó contra la derecha peruana por propiciar la caída de Castillo, destituido al intentar un golpe de Estado para evitar ser destituido por el Congreso, y luego defender la represión estatal contra las protestas posteriores al encarcelamiento del exmandatario, que dejaron más de 50 fallecidos presuntamente por disparos de la Policía y el Ejército.

"La derecha y el sector mercantilista del Perú se ha equivocado de manera grave, y la consecuencia ha sido letal: 50 peruanos han perdido la vida por una acción de represión de Estado. No han perdido la vida por una caída fortuita y accidental, sino por balas del Estado, del Ejército y de la Policía", señaló.

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En ese sentido, Sánchez aseveró que "Perú es oficialmente un país clasista" al referirse también a los insultos racistas lanzados desde los sectores de derecha hacia los votantes del candidato y líder del izquierdista partido Juntos por el Perú similar a lo ocurrido en 2021 con el triunfo electoral de Castillo.

"La voluntad ciudadana se ha expresado reafirmando el voto de las regiones, el voto andino, quechua, aimara, campesino y amazónico del Perú rural, y el voto del estrato económico de los más pobres de Perú, el estrato de pobreza y la extrema pobreza", señaló Sánchez.

"Ese grito que ha reafirmado esta vocación democrática hoy está provocando voces de discriminación, de desprecio con muchos insultos", lamentó el candidato, que está tranquilo con pasar a la segunda vuelta y enfrentarse a la derechista Keiko Fujimori, pese a los intentos de López Aliaga por anular mesas en zonas rurales donde Sánchez es el más votado y denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra.

Con el 93,48 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuenta con el 17,05 % de los votos válidos, equivalentes a 2.687.621 de papeletas; seguido en segundo lugar por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12 % al registrar 1.891.906 sufragios; y en tercera plaza por López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,92 % al obtener 1.878.493 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de poco más de 13.000 votos y su pulso se definirá en los jurados electorales, que deben resolver más de 5.000 actas de mesas electorales impugnadas por diferentes inconsistencias e irregularidades.