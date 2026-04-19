Noboa se reúne con administrador de la DEA para fortalecer cooperación antidrogas con EEUU

Así lo confirmó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador la noche del sábado, donde informó de que el encuentro se produjo en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, y que se centró en discutir "estrategias para profundizar" el trabajo conjunto antinarcóticos.

Además, el alto funcionario estadounidense también se reunió con el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, y con líderes de la cúpula militar y policial.

"Esta visita de alto nivel subraya el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer las fuerzas de seguridad y las capacidades de aplicación de la ley del Ecuador para combatir el crimen organizado y el narcotráfico", informó la Embajada de sus redes sociales.

Ecuador es el principal socio de Estados Unidos en la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transaccional.

La relación entre ambos se ha intensificado en los últimos meses en el ámbito de la seguridad, con operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de la presencia de agencias estadounidenses en apoyo a las fuerzas locales para atacar a las bandas criminales.

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Ecuador vive su peor crisis de violencia, tras haber cerrado 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.235; una situación que el Gobierno ha atribuido a la disputa de poder y territorio entre grupos criminales, ligadas principalmente al narcotráfico.