Policía de Perú refuerza seguridad para evitar salida del país de funcionarios electorales

El director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, teniente general Manuel Lozada, ordenó este domingo extremar las medidas de seguridad y reforzar con personal policial y recursos en los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, de acuerdo a un documento difundido por la emisora RPP.

Actualmente, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga en forma preliminar a los funcionarios de ONPE, encabezados por su jefe Piero Corvetto, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, a raíz de las demoras en el reparto del material electoral el día de los comicios, que provocó que 52.000 personas tengan que votar al día siguiente.

Además de los retrasos por varias horas en la apertura de las mesas de votación en Lima, también se denunció el hallazgo de boletas de sufragio abandonadas en tres distritos de la capital.

El refuerzo de la vigilancia policial en terminales y frontera responde, aparentemente, a la intención de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de solicitar a la Fiscalía la detención preliminar por siete días contra Corvetto y otros funcionarios, según indicó RPP.

Esa dirección policial también solicitará la autorización para realizar allanamientos de inmuebles e incautación de bienes para evitar una manipulación de pruebas.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció el viernes pasado que "nunca antes, en ningún proceso electoral, se había presentado en la capital Lima, que concentra a un tercio de la población nacional, una demora de esta naturaleza" y remarcó que "en todo momento la ONPE aseguró que iban a llegar en el momento respectivo".

Tras recordar que el JNE reportó los incidentes a todas las autoridades competentes el mismo día de las elecciones, Burneo sostuvo que las investigaciones "determinarán las responsabilidades".

"Existen serias irregularidades respecto al manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso", ratificó en referencia a la ONPE, cuyo jefe, Piero Corvetto, fue denunciado penalmente junto a otros tres altos funcionarios el lunes pasado por el procurador del JNE.

Con el 93,48 % del cómputo oficial de votos, la candidata derechista Keiko Fujimori tiene el 17 % de votos válidos, seguida por el postulante izquierdista Roberto Sánchez con 12 % y el ultraconservador Rafael López Aliaga con 11,9 %, razón por la cual se debe esperar al final del proceso para confirmar quién pasa a segunda vuelta con la candidata de Fuerza Popular.