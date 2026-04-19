'Thrash', el filme de terror de un huracán categoría 5 que sus actores ven "muy relevante"

"Adam McKay (el productor) ha sido conocido por realmente querer arrojar luz sobre los desastres naturales y el cambio climático, y el impacto que están teniendo en nuestro mundo. Y creo que esta película es una manera divertida de mostrarlo al añadir el elemento de los tiburones", declara la actriz Phoebe Dynevor.

Dynevor, conocida por la serie 'Bridgerton', interpreta a Lisa, una mujer embarazada que queda atrapada en un pueblo ficticio del sur de Estados Unidos mientras azota un huracán de máxima categoría, lo que provoca que la ciudad quede infestada de tiburones.

El "corazón" de la producción, titulada 'Embestida' en español, es la historia de Lisa y de Dakota, una joven con agorafobia que no se va de la ciudad e ignora de manera deliberada las alertas, y que está interpretada por Whitney Peak, conocida por la última versión de 'Gossip Girl'.

El filme combina elementos de terror con los de un largometraje de acción y supervivencia a desastres naturales. "Es una película divertida, pero también tiene un mensaje importante", afirma Dynevor.

Los protagonistas promocionaron la cinta en Florida, el estado más vulnerable a los huracanes de Estados Unidos: más de 120 de estos ciclones lo han impactado desde que hay registro, más de un tercio del total.

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Por ello, el filme conectará con la audiencia, considera el actor Djimon Hounsou, quien interpreta a Dale, tío de Dakota, que es investigador marino y que está intentando rescatar a su sobrina.

"Aquí experimentan vientos de huracán todo el tiempo. (...) Los desastres naturales son cada vez más y más frecuentes", comenta.

Florida es también conocida como "la capital mundial de las mordeduras de tiburón", con 11 ataques registrados en 2025, casi la mitad del total de Estados Unidos y una sexta parte del total global, de 65, según el Florida Museum of Natural History.

El temor a estos animales, explotado en el cine de Hollywood, se mantiene en el público porque "las personas siempre van a temer lo que no pueden entender", opina Peak.

"Tienes miedo, en su mayoría, de las cosas que no puedes controlar, que no entiendes. He estado sujeto a inundaciones en las que nos somos los mejores en el agua, quiero decir, no somos las mejores criaturas en el agua, en el sentido de que somos mejores en tierra que en agua", agrega Hounsou.