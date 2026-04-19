UE condena el ataque contra la FINUL que mató a un soldado francés en el Líbano

"La Unión Europea condena el ataque contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), que se ha cobrado la vida de un soldado francés de mantenimiento de la paz y que, según todas las indicaciones, ha sido perpetrado por Hizbulá", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Asimismo, transmitió su "plena solidaridad con Francia y con las Naciones Unidas", así como los familiares de la víctima, y reafirmó el "apoyo inquebrantable a la FPNUL" por su "papel vital (...) para preservar la estabilidad a lo largo de la Línea Azul".

El comunicado europeo exigió además que se lleve a cabo una "investigación rápida, exhaustiva e independiente para garantizar que los responsables rindan cuentas", y recordó que los ataques al personal de la ONU son una grave violación del derecho internacional.

"La Unión Europea insta a todas las partes a respetar el alto el fuego acordado, y a Hizbulá a desarmarse y poner fin de inmediato a sus ataques. Reiteramos nuestro compromiso con la soberanía y la estabilidad del Líbano, así como con la distensión en la región", concluyó.

Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este domingo que ha recibido del Gobierno libanés garantías de que harán todo lo posible para arrestar a los autores de la emboscada contra los cascos azules.

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Además, el Elíseo comunicó que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, será recibido este martes en París por el presidente, Emmanuel Macron, con el objetivo de respaldar el cese de fuego y la integridad territorial del país, pero también de enviar un mensaje a la importancia de la FINUL.

El grupo chií libanés Hizbulá negó este sábado cualquier relación con el ataque, que dejó a otros tres soldados heridos, y pidió prudencia a la hora de atribuir responsabilidades.