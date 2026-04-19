Un presidente europeo y tres latinoamericanos han llamado al candidato peruano Sánchez

Así lo reveló el candidato y líder del partido Juntos por el Perú (JP) en una entrevista con EFE donde solicitó "que la comunidad internacional vigile la defensa democrática de Perú" respecto a la resolución del escrutinio, donde López Aliaga ha denunciado un fraude, sin pruebas concretas de situaciones que incidan efectivamente en el resultado, pese a las irregularidades registradas en el reparto y traslado del material electoral.

Tras desbancar a López Aliaga de la segunda posición del escrutinio, y con un margen muy estrecho sobre el candidato ultraconservador, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, señaló el miércoles pasado en la red social X que "el progresismo avanza de nuevo en Perú".

"Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población", agregó el mandatario colombiano, con el que Perú rompió relaciones después de que no reconociese al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo que lo sucedió al ser destituido y que abandonó el proyecto político de izquierda del exmandatario para alinearse a las fuerzas conservadoras que dominan el Parlamento, de mayoría opositora.

Sánchez reconoció que "en Perú tenemos muchas cosas por mejorar", y abogó por "integrar a Perú a la comunidad internacional como un país demócrata abierto hacia el comercio con estándares de soberanía".

"Yo no me siento ni pro-A, ni pro-B ni pro-C en el ámbito internacional. Nosotros reafirmamos la soberanía y respetaremos los tratados y las banderas en el marco del derecho internacional. La carta de la ONU podría tener sus dificultades pero se respeta, y la soberanía se respeta. Nosotros tenemos esa mirada", añadió.

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Con el 93,48 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuenta con el 17,05 % de los votos válidos, equivalentes a 2.687.621 de papeletas; seguido en segundo lugar por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12 % al registrar 1.891.906 sufragios; y en tercera plaza por López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,92 % al obtener 1.878.493 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de poco más de 13.000 votos y su pulso se definirá en los jurados electorales, que deben resolver más de 5.000 actas de mesas electorales impugnas por diferentes inconsistencias e irregularidades.