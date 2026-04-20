Feria del Libro de Bogotá inaugura este martes su edición 38 con India como país invitado

En la inauguración estarán presentes el embajador indio en Bogotá, Shri Vanlalhuma; la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, y el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, entre otros invitados y representantes de la Cámara Colombiana del Libro.

La FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, girará en torno al silencio como espacio de escucha y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas dedicados a la India.

La delegación del país asiático está compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de India.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela 'El legado de la pérdida', lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

Esta nueva edición de la FilBo busca descentralizar el encuentro y "llevar la literatura a todos los rincones de la capital" colombiana expandiéndose a más de 30 espacios culturales, bibliotecas públicas y centros de formación CREA.

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La ministra de las Culturas afirmó que Colombia debe ser reconocida por su diversidad cultural, la riqueza de su literatura y las múltiples expresiones de comunidades indígenas, y no así únicamente por su historia de conflicto armado.

La Universidad Nacional de Colombia, por su parte, reunirá a 230 participantes y presentará más de 100 eventos y 120 novedades editoriales, entre las que destaca la reedición de la obra completa de León de Greiff y la llegada del escritor senegalés Boubacar Boris Diop.

Entre tanto, la editorial Planeta será parte de la FilBo con 51 autores colombianos que presentan por primera vez sus obras, como parte de una apuesta de la firma "por el talento emergente dentro de la industria editorial nacional".

La feria reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra 'El imperio eres tú', también participará en el encuentro literario.