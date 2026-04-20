Fujimori pide la renuncia de organizador de elecciones de Perú para asegurar transparencia

La líder de Fuerza Popular expuso ante medios locales que su partido ha cuestionado desde hace tiempo la labor de Corvetto, al que acusó sin pruebas concretas de haber avalado un supuesto fraude en su contra cuando perdió en 2021 ante el izquierdista Pedro Castillo por tercera vez consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que hace dos años, cuando Corvetto fue ratificado en su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), emitieron un informe con argumentos técnicos y legales contra la continuidad del funcionario en la ONPE.

"De cara a la segunda vuelta sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas quienes lleven a cabo la segunda vuelta", dijo Fujimori, tras las irregularidades registradas en el desarrollo de la primera vuelta, especialmente en el reparto y traslado del material electoral y de los votos emitidos.

La candidata se mostró de acuerdo con el pedido del ultraderechista Rafael López Aliaga, que se juega su pase a segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 13.000 votos, de convocar a elecciones complementarias para los peruanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de mesas de votación en centros de Lima.

"He escuchado su pedido de ayer, me parece razonable, no habla de insurgencia, de la nulidad total, sino que está pide elección complementaria. Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie y desde Fuerza Popular respetaremos esta decisión", señaló.

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López Aliaga, que denuncia sin pruebas concretas un fraude en su contra, amenazó este domingo al titular del JNE, Roberto Burneo para que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según su estimación sin un sustento claro y evidente, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de abril.

El candidato ultraconservador se dirigió a cientos de seguidores que acudieron a una concentración convocada por su partido Renovación Popular en Lima para asegurar que les están "robando el país" porque "más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley" debido a los retrasos en la instalación de mesas de votación el día de los comicios generales.

En este sentido, Fujimori reiteró que ha puesto a disposición de Renovación Popular los personeros de Fuerza Popular para compartir información de supuestas irregularidades en el proceso electoral y ya han comenzado las reuniones.

"Me llama mucho la atención la cantidad de insultos que he recibido el día de ayer a pesar de que ya habido reuniones", dijo al añadir que no va a contestar al postulante ultraderechista, que este domingo señaló que Fujimori es cínica e insinuó que ha quedado como la candidata más votada con engaños.