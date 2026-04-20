Líder del Parlamento acusa a partido español Vox de llamar "monos y sudacas" a venezolanos

El funcionario hizo la acusación a raíz de los cánticos de "¡Fuera la mona!" que profirió un grupo de personas en referencia a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, al inicio de un acto el sábado en Madrid de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien también rechazó ese calificativo.

Durante un encuentro con militantes chavistas en el estado Bolívar (sur), el diputado señaló que "esa gente" fue "convocada por los partidos extremistas en España", pero solo mencionó Vox, así como por los "cachorros que esos partidos tienen aquí en Venezuela".

"Fueron convocados a ese acto y pusieron a gente allí a insultar y a dar expresiones de racismo, pero justamente los de ese partido Vox, a los venezolanos que están allá, y a los africanos que están allá, y a los asiáticos que están allá, les dicen monos, les dicen negros, sudacas, moros", expresó Jorge Rodríguez en el acto con motivo de la peregrinación convocada para rechazar las sanciones extranjeras que pesan contra el país.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmó este lunes que entiende "todos los cánticos" contra la presidenta encargada venezolana, incluidos los que la tildaron de "mona".

Cientos de mujeres chavistas protestaron este lunes en Caracas contra los comentarios racistas hacia la mandataria y anunciaron que recogen firmas para denunciar este hecho ante la Embajada de España en Venezuela.

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El domingo, el Gobierno chavista tachó de racismo el grito de "¡Fuera la mona!" que se escuchó en el acto, durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono y se disculpó este lunes.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien acusó a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas durante su visita a Madrid, aseveró este lunes que el racismo no tiene cabida: "Eso no se puede aceptar".

Por su parte, Machado expresó el domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza".