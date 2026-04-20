Perú confirma cuatro casos de sarampión en Lima, aunque descarta transmisión local

El Minsa confirmó en un comunicado que dos de los casos en Lima se detectaron en el distrito residencial de San Isidro, otro en una estudiante procedente de Puno y el siguiente caso en uno de sus familiares.

Al respecto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, descartó que "en la actualidad" se registre una transmisión local de sarampión.

Agregó que tras la alerta epidemiológica emitida por el Minsa ante el brote en Puno se están fortaleciendo las campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos en todo el país

"Lima, en la actualidad no registra transmisión local de la enfermedad", ratificó.

El Minsa precisó que durante la semana Epidemiológica 3 y 8 de este año se registraron dos diagnósticos de sarampión, uno en cada caso, en hombres residentes en San Isidro, el primero importado y el segundo de fuente desconocida.

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El tercer caso se dio en una joven de 20 años originaria de Puno que reside en Lima por motivos de estudios, y el cuarto en uno de sus familiares.

El Minsa aseguró que estos pacientes se encuentran fuera de peligro, mientras que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima están fortaleciendo las jornadas de vacunación, difusión de mensajes preventivos, vigilancia epidemiológica y búsqueda de casos.

Perú emitió a inicios de marzo pasado una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

Durante este fin de semana se informó que en Puno, una región ubicada a unos 1.000 kilómetros de Lima, había 47 casos de la enfermedad, mientras que otros 78 estaban en evaluación de los síntomas que presentan los pacientes.

Al respecto, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, admitió la semana pasada que ya existe una transmisión local de la enfermedad en Puno y consideró que el brote puede estar relacionado con el flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde el año pasado se reportaron más de 600 casos de sarampión, según dijo.

La semana pasada las autoridades sanitarias peruanas distribuyeron más de 340.000 dosis de la vacuna contra la enfermedad en Puno y también sostuvieron una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para movilizar brigadas de vacunación en las zonas fronterizas.