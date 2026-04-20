Presidente de Eslovaquia convoca un referéndum para restablecer la fiscalía anticorrupción

El resultado de la votación será vinculante en el caso de que participe más del 50 % del censo electoral.

Este plebiscito también decidirá sobre la eliminación de la renta vitalicia que cobran el primer ministro y el presidente del Parlamento, una prebenda recogida en la ley en el caso de que hayan ocupado dicho cargo al menos diez años.

El jefe de Estado accede así a una petición de la ciudadanía, que recogió casi 384.000 firmas, para reivindicar esta consulta popular.

El Parlamento eslovaco aprobó en 2024 la polémica reforma del código penal que elimina la Fiscalía Anticorrupción, lo que causó numerosas protestas de la oposición liberal.

La Fiscalía Especial, que dejó de existir el 20 de marzo de 2025, tenía entonces a su cargo varias importantes causas que afectaban a políticos del gobernante partido SMER, del primer ministro populista y prorruso Robert Fico.

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Entre esos casos destacaba algunos en los que estaban supuestamente involucrados el del exjefe de la policía Tibor Gaspar; el actual vicepresidente del Parlamento, Peter Ziga; el gobernador del Banco Central, Peter Kazimir, y un antiguo responsable de los servicios de inteligencia.

"El Gobierno de Eslovaquia respeta la decisión del presidente, Peter Pellegrini, con respecto al anuncio del referéndum", señaló en un comunicado el ejecutivo de Fico.